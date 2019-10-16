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РИА Новости

В Госдуме показали фильм об истории российского виноделия

13:24 16.10.2019 (обновлено: 18:29 16.10.2019)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Госдуме показали фильм "Хватит травить народ", посвященный истории российского виноделия.
Показ прошел в рамках совещания по развитию виноградарства, участие в котором приняли депутаты, представители отрасли и регионов.

"Российская история — это не только история великих побед, но и цепь упущенных возможностей. Сейчас время переосмыслить опыт и сделать то, что некогда сорвалось. Великая задача — перестать пить бормотуху или то, что в Крыму презрительно называют "шмурдяк", а в Краснодарском крае — "бурдомицин". Хватит травиться и хватит обманывать себя, называя вином не вино", — говорит в начале фильма его автор, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он отметил, что в картине идет речь "об исторической возможности", которая была упущена в XX веке, но вновь появилась сейчас. В частности, в ней рассказывается о вкладе князя Льва Голицына в развитие российского виноделия и о разработанном им законе "О виноградном вине".
"В законе было главное, чего до сих пор так не хватает России, — четкое определение вина", — заметил Киселев.
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Он добавил, что "хорошее вино не сделать без любви, а любовь нельзя привезти в наливном танкере", в которых доставляется в Россию так называемый виноматериал.
"За хорошим вином всегда стоит любовь — к женщине, к делу и родной земле", — говорит Киселев в фильме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, отметил, что этот фильм сделает для виноделия и виноградарства больше, чем многие ответственные за отрасль.
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"Нам надо верить в свои возможности и как можно быстрее создать их для тех, кто к нам приехал из регионов. Теперь это все в наших руках", — сказал спикер.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также возглавляет совет Союза виноградарей и виноделов, назвал картину Киселева потрясающей.
"Потрясающий фильм — не только тем, что он поднял такие исторические параллели, очень точно рассказал обо всех проблемах сегодняшнего виноделия России, но еще задает эмоции. Эмоции, которых всем нам не хватает и которые всегда идут за вином", — поделился он впечатлениями.
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По мнению генерального директора объединения "Массандра" Янины Павленко, картина Киселева профессионально рассказывает о развитии отрасли. "Я не встречалась ранее с тем, что за час можно рассказать об истории российского виноделия, осветить проблематику отрасли и оценить пути выхода из этих проблем. Фильм великолепный", — сказала она РИА Новости, отметив, что он снимался на винодельческих предприятиях Краснодарского края и Крыма, в том числе на заводе шампанских вин "Новый Свет", в объединении "Массандра", на заводах "Инкерман" и "Коктебель".
Павленко подчеркнула, что фильм поможет развитию российского виноделия.
"Важно то, что сегодня же в Госдуме зарегистрирован новый вариант законопроекта о развитии виноградарства и виноделия. В нем определяется понятие вина России — что это продукт, сделанный из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Законопроект защитит потребителя от подделок, которые сегодня на полках магазинов", — добавила Павленко, выразив надежду на то, что депутаты не затянут процесс рассмотрения и принятия этого документа.
Премьера фильма состоится в воскресенье, 27 октября, на телеканале "Россия 1" сразу после программы "Москва. Кремль. Путин".
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Борис ТитовГосдума РФДмитрий КиселевВячеслав ВолодинМоскваКраснодарский край
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