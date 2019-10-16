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РИА Новости

Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом

13:14 16.10.2019 (обновлено: 17:42 16.10.2019)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, которого кубанские предприниматели пригласили поучаствовать в форуме, примет участие в мероприятии посредством телемоста, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента инвестиций Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на такое приглашение фразой: "Язык хорошо подвешен", написанной в твиттере на русском языке.

"Да, будет телемост", — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента инвестиций Краснодарского края, отвечая на вопрос об участии Маска в форуме.

Форум "Дело за малым!" пройдет 18-19 октября в Краснодаре и соберет на одной площадке свыше 20 тысяч предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. На форуме выступят более 50 спикеров, в программе заявлено порядка 100 мероприятий. Как ранее сообщали в департаменте инвестиций, в форуме также примут участие бизнес-тренер из США Майкл Трейси (сын Брайана Трейси), австралийский писатель Аллан Пиз, российский бизнес-тренер Радислав Гандапас.
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