Ученые нашли "призраков" в невидимых частях галактик

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Завершено уникальное исследование невидимых частей ближайших к нам галактик. Обнаружена зависимость между внешним диаметром галактической сферы, яркостью и типом звездной системы, а в их окраинных областях выявлены ранее неизвестные элементы. Результаты Завершено уникальное исследование невидимых частей ближайших к нам галактик. Обнаружена зависимость между внешним диаметром галактической сферы, яркостью и типом звездной системы, а в их окраинных областях выявлены ранее неизвестные элементы. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Галактики — это гравитационно-связанные космические системы, состоящие из звезд, планет и невидимой части, представленной межзвездным газом и пылью, а также темной материей. Эта невидимая сфера, окружающая центральную часть галактики, называется гало.

Международная научная коллаборация HERON (Haloes and Environments of Nearby Galaxies), занимающаяся изучением гало и сред близлежащих галактик, опубликовала результаты крупнейшего на сегодняшний день исследования слабо проявленных окраин 119 галактик. Это больше, чем в любой из предыдущих работ. В коллаборацию входит российский ученый Александр Мосенков из Главной астрономической обсерватории РАН в Пулково. Возглавляет научную группу Майкл Рич из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Ученые использовали сравнительно небольшой и недорогой 0,7-метровый телескоп, расположенный в местечке Фрейзер-Парк в Калифорнии. Цифровые изображения были получены с использованием CCD-чипа, аналогичного тому, который используется в цифровых камерах. При этом каждый пиксель покрывал большую область неба, чем в системах больших телескопов.

В результате на снимках, сделанных с экспозицией в один час, удалось рассмотреть слабые оболочки и шлейфы, выброшенные при столкновениях галактик, так же ясно, как на выполненных с той же экспозицией снимках с 3,6-метрового телескопа CFHT на острове Гавайи.

Разработанный Александром Мосенковым код позволил команде точно измерить внешние размеры изученных галактик. Оказалось, что чем ярче галактика, тем больше размеры ее гало. Самые большие гало, превышающие 600 тысяч световых лет в поперечнике, характерны для гигантских эллиптических галактик, значительно более ярких, чем Млечный Путь, таких как М87 из созвездия Девы. Относительно большими гало обладают и спиральные галактики типа Млечного Пути, имеющие диск.

Ученые из группы HERON впервые точно определили размеры многих галактик и выявили в их периферийных частях ранее неизвестные элементы. Например, на окраине спиральной галактики NGC 7331 был обнаружен ее спутник — карликовая эллиптическая галактика размером около 50 тысяч световых лет. Аналогичный спутник есть и у Млечного Пути. Это галактика М31, более известная под именем Туманность Андромеды.