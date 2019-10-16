Эксперт объяснил причины нехватки сотрудников в МВД

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рекордная неукомплектованность штата министерства внутренних дел России связана с борьбой с коррупцией, а также частой взаимной критикой руководства и рядовых сотрудников; при этом в ведомстве небольшие оклады и слабое соцобеспечение, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее Счетная палата в заключении на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" заявила, что уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году был ниже планового значения, так как много сотрудников уволилось из-за опасения новых условий пенсионного законодательства.

"Есть проблема и в отношениях между руководством и рядовыми сотрудниками. Руководители нередко считают, что те, кто работает на земле – лентяи, ничего не успевают и не хотят, постоянно их прессуют, зачастую безосновательно. А те, в свою очередь, обвиняют начальников в том, что они оторвались от реальности и не знают действительных проблем, с которыми ежедневно приходится иметь дело полицейским. Хвалят сотрудников редко, в основном только по праздникам, а вот ругают постоянно", - рассказал собеседник агентства.

При этом, подчеркнул эксперт, неукомплектованность в ряде подразделений связана с активной антикоррупционной борьбой.

"К сожалению, есть и такие, у которых лишь одна мотивация работать полицейским – коррупционная. Но руководство МВД проводит активную борьбу с подобными элементами, их увольняют, или сами бегут, заводят уголовные дела. Отсюда, кстати, недокомплект в таких подразделениях как УБЭП и ГИБДД", - считает Цветков. Новые же кадры идут работать в МВД неохотно из-за небольших окладов, слабого соцобеспечения и ограничений при большой ответственности сотрудников.

"Новые кадры идут неохотно, поскольку оклад небольшой, но спрос огромный, соцобеспечение слабое, плюс – серьезные ограничения в личной жизни, к примеру, запрет на отдых в некоторых странах, от чего страдает семья полицейского", - заявил эксперт. Кроме этого, в МВД до сих пор не решен вопрос качественного соцобеспечения при выходе на пенсию, подчеркнул собеседник агентства.

"Более того, до сих пор не решен вопрос качественного соцобеспечения при выходе на пенсию. Такой подход, мол, пришёл служить и не жалуйся, на тягости и лишения – сейчас работает плохо, людям нужна четкая и понятная мотивация. А когда платят мало и постоянно ругают на работе, когда в обществе и СМИ идёт постоянный прессинг, кому захочется работать в таких условиях?", - заявил Цветков.

При прочих равных, считает эксперт, многие молодые люди предпочитают строить карьеру в вооруженных силах, а не полиции из-за возросшего в последние годы престижа военной службы.