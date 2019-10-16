Эрдоган: Турция взяла под контроль 1220 квадратных километров в Сирии

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Турецкая армия в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии взяла под контроль территорию площадью 1 220 квадратных километров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В рамках операции "Источник мира" на сегодняшний день мы очистили 1 220 квадратных километров территории от террористов. Когда мы очистим от террористов зону шириной в 30-35 км от Манбиджа до границы с Ираком, операция "Источник мира" сразу же закончится. Нет силы, которая бы нас остановила", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.