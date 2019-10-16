Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T13:09Z
https://ria.ru/20191016/1559847731.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155874/83/1558748349_0:239:2783:1804_1036x0_80_0_0_b85bd2a469e6eb4a961e799fdc6fdd81.jpg
РИА Новости

Эрдоган: Турция взяла под контроль 1220 квадратных километров в Сирии

13:09 16.10.2019
726
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Турецкая армия в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии взяла под контроль территорию площадью 1 220 квадратных километров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"В рамках операции "Источник мира" на сегодняшний день мы очистили 1 220 квадратных километров территории от террористов. Когда мы очистим от террористов зону шириной в 30-35 км от Манбиджа до границы с Ираком, операция "Источник мира" сразу же закончится. Нет силы, которая бы нас остановила", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
Вчера, 12:33Война в Сирии
В Кремле рассчитывают, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
3200110
Обсудить 0
Военная операция Турции в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Военная техника армии Турции на окраине сирийского города Манбидж
Эрдоган заявил о гибели двух военных из-за обстрела сирийской армии
РИА
Новости
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
В Кремле рассчитывают, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Эрдоган не настаивает на присутствии турецких военных в Манбидже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган не исключил, что его визит в США не состоится
Лента
новостей
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Дамаск назвал турецкую военную операцию серьезной угрозой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что силы сирийских курдов выпускают из тюрем боевиков ИГ*
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
В сирийской разведке назвали количество боевиков-курдов на севере страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске
Советник Асада сообщила о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
Протурецкие боевики атаковали мирных жителей в районе Рас эль-Айна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния