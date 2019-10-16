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РИА Новости

В партии Зеленского осудили посещение премьером Украины рок-концерта

12:49 16.10.2019
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© Фото : соцсетиПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
© Фото : соцсети
КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. В партии "Слуга народа" возмущены посещением премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и ждут от него объяснений, сообщил изданию "Страна.ua" источник в политсиле.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала "Сокира Перуна". В отношении нее в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини. Гончарук заявил, что не слушал концерт и не имеет к нему никакого отношения. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленной отставки премьера.
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
14 октября, 14:45РИА Новости
Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы
"Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены… Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя. Будем требовать от него объяснений перед фракцией", - заявил источник.
Собеседник издания не уточнил, когда именно Гончарук будет давать объяснения.
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Алексей ГончарукУкраинаВ мире
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