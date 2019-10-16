В партии Зеленского осудили посещение премьером Украины рок-концерта

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. В партии "Слуга народа" возмущены посещением премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и ждут от него объяснений, сообщил изданию В партии "Слуга народа" возмущены посещением премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и ждут от него объяснений, сообщил изданию "Страна.ua" источник в политсиле.

Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Гончарук посетил концерт, на котором выступала "Сокира Перуна". В отношении нее в 2018 году было возбуждено уголовное дело по причине использования на концертах свастики и других нацистских символов и фашистских призывов, а также цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини. Гончарук заявил, что не слушал концерт и не имеет к нему никакого отношения. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала немедленной отставки премьера.

"Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены… Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя. Будем требовать от него объяснений перед фракцией", - заявил источник.