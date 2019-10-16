В России изучат опыт нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ проанализирует мировой опыт борьбы с бедностью, в том числе исследования экономистов, которые получили Нобелевскую премию 2019 года, сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год на этой неделе получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире. Результаты исследований этих лауреатов значительно улучшили возможность бороться с бедностью на практике, пояснил Нобелевский комитет в своем заявлении.

"Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, инновации", - заявил Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли правительство использовать исследования нобелевских ученых по экономике для борьбы с бедностью.