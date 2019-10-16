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РИА Новости

В комитете Госдумы одобрили проект о горячем питании для младшеклассников

11:42 16.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник столовой-пекарни
Работник столовой-пекарни
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Работник столовой-пекарни . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ, внесенный группой парламентариев во главе со спикерами нижней и верхней палаты парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, вводит понятие "здоровое питание", закрепляя его основные принципы и особенности, конкретизирует особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов. При этом ужесточаются требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их качества и безопасности.
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Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. При этом четко определяется обязательность обеспечения школьников горячим питанием, пояснял ранее Володин. По его словам, здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства.
Помимо этого, законопроектом устанавливаются особенности организации питания в медорганизациях, организациях стационарного социального обслуживания, а также на производствах с вредными условиями труда. При производстве детского питания запрещается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
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