В комитете Госдумы одобрили проект о горячем питании для младшеклассников

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении горячим питанием школьников младших классов, сообщили РИА Новости в комитете.

Документ, внесенный группой парламентариев во главе со спикерами нижней и верхней палаты парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, вводит понятие "здоровое питание", закрепляя его основные принципы и особенности, конкретизирует особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов. При этом ужесточаются требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их качества и безопасности.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. При этом четко определяется обязательность обеспечения школьников горячим питанием, пояснял ранее Володин. По его словам, здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства.

Помимо этого, законопроектом устанавливаются особенности организации питания в медорганизациях, организациях стационарного социального обслуживания, а также на производствах с вредными условиями труда. При производстве детского питания запрещается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.