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РИА Новости
РИА Наука

В Крыму открыли новый вид насекомых

11:41 16.10.2019 (обновлено: 14:25 16.10.2019)
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© Фото : пресс-служба КФУНегоцинтия Ефетова
Негоцинтия Ефетова
© Фото : пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
Этот вид относится к классу насекомых, отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц. Он получил название Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) — в знак признания заслуг профессора КФУ Константина Ефетова.
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Научное описание вида опубликовал в журнале Russian Entomological Journal ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов, добавили в пресс-службе.
"Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi", — приводятся в сообщении слова Горбунова.
Горбунов предположил, что вид может быть эндемиком полуострова. Дальнейшее изучение особенностей биологии и распространения Negotithia efetovi позволит разработать меры по охране этого вида.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАНКрымский федеральный университетРоссийская академия наукКрым
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