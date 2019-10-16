В Крыму открыли новый вид насекомых

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Этот вид относится к классу насекомых, отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц. Он получил название Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) — в знак признания заслуг профессора КФУ Константина Ефетова.

Научное описание вида опубликовал в журнале Russian Entomological Journal ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов, добавили в пресс-службе.

"Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi", — приводятся в сообщении слова Горбунова.