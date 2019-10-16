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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил, что в ходе визита Эрдогана в Россию будет обсуждаться Сирия

11:27 16.10.2019 (обновлено: 11:46 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита турецкого президента Тайипа Эрдогана в Россию будет обсуждаться ситуация в Сирии.
Танки турецкой армии
15 октября, 20:07Война в Сирии
Турецкие войска уйдут из Сирии после завершения операции, заявил Эрдоган
Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября.
"А темы вчера в сообщении по итогам телефонного разговора Путина с президентом Эрдоганом были обозначены. Конечно, прежде всего, ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований и, конечно же, параллельно продвижение политического процесса в виде организации первого инаугурационного заседания конституционного комитета", - сказал Лавров журналистам.
Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.
Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве. В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
Как заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия надеется, что операция Турции не повлияет ни на готовность властей Сирии и оппозиции приехать в Женеву, ни на решение спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена собрать конституционный комитет. Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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