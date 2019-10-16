Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова

МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Комплексная экспедиция Северного флота к Земле Франца-Иосифа на спасательном буксире "Алтай" подтвердила существование острова Литтрова, который раньше считался полуостровом, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.

По его словам, остров Литтрова находится рядом со знаковым местом, мысом Тегетхофф, и в разное время на разных картах он обозначался то как полуостров, то как остров. Однако изучив историю изучения этого района, современные исследователи пришли к выводу, что те, кто прежде обозначал остров Литтрова как остров, попросту придумали этот факт.

"Первым там был Юлиус Пайер, первооткрыватель ЗФИ, который во время санной экспедиции поднимался на ледник – и описал этот географический объект как полуостров. А как остров он появился на картах американца Уолтера Уэллмана, но, если проследить его маршруты, можно сделать вывод, что он в этом районе не был, просто выдал желаемое за действительное, поскольку нужно было отчитываться перед спонсорами", - рассказал Корнис.

Участники экспедиции прошли на катере по проливу между островами Галля и Литтрова. По словам Корниса, для всех это был очень эмоциональный момент.

"Смесь азарта и тревожного ожидания: мы, естественно, не были уверены, есть ли там возможность прохода – ты идешь и не знаешь, что будет дальше. И когда мы это сделали и наконец-то выдохнули, открылись потрясающие виды, чем-то похожие на виды на один из самых красивых островов ЗФИ – Винер-Нейштадт", - сказал Корнис.

Как удалось установить, ранее пролив был покрыт снегом и льдом, однако он растаял. Новые объекты будут отмечены на картах. Североморцы провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в проливе.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Он был назван в честь австрийского астронома и члена Российской академии наук Йозефа Иоганна Литтрова.