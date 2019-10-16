Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T12:08Z
https://ria.ru/20191016/1559842708.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155853/80/1558538048_0:41:550:350_1036x0_80_0_0_2ae4aef2f52a8f241ed71dc035f5f426.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова

11:26 16.10.2019 (обновлено: 12:08 16.10.2019)
977
© Фото : пресс-служба Северного флотаУчастники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
© Фото : пресс-служба Северного флота
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Комплексная экспедиция Северного флота к Земле Франца-Иосифа на спасательном буксире "Алтай" подтвердила существование острова Литтрова, который раньше считался полуостровом, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.
По его словам, остров Литтрова находится рядом со знаковым местом, мысом Тегетхофф, и в разное время на разных картах он обозначался то как полуостров, то как остров. Однако изучив историю изучения этого района, современные исследователи пришли к выводу, что те, кто прежде обозначал остров Литтрова как остров, попросту придумали этот факт.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
12 сентября, 09:47РИА Новости
Экспедиция нашла новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
"Первым там был Юлиус Пайер, первооткрыватель ЗФИ, который во время санной экспедиции поднимался на ледник – и описал этот географический объект как полуостров. А как остров он появился на картах американца Уолтера Уэллмана, но, если проследить его маршруты, можно сделать вывод, что он в этом районе не был, просто выдал желаемое за действительное, поскольку нужно было отчитываться перед спонсорами", - рассказал Корнис.
Участники экспедиции прошли на катере по проливу между островами Галля и Литтрова. По словам Корниса, для всех это был очень эмоциональный момент.
"Смесь азарта и тревожного ожидания: мы, естественно, не были уверены, есть ли там возможность прохода – ты идешь и не знаешь, что будет дальше. И когда мы это сделали и наконец-то выдохнули, открылись потрясающие виды, чем-то похожие на виды на один из самых красивых островов ЗФИ – Винер-Нейштадт", - сказал Корнис.
Как удалось установить, ранее пролив был покрыт снегом и льдом, однако он растаял. Новые объекты будут отмечены на картах. Североморцы провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в проливе.
Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Он был назван в честь австрийского астронома и члена Российской академии наук Йозефа Иоганна Литтрова.
Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева на борту спасательного буксира "Алтай" выполнил комплекс работ, связанных с изучением истории и географии архипелага. В рамках географических исследований выполнены 4,9 тысячи километров съёмки рельефа дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических станций, осмотрены с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков.
Читайте полный текст интервью >>
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
27 августа, 13:46РИА Новости
В Арктике открыли пять новых островов
2613100
Обсудить 0
РИА НаукаАлексей КорнисЗемля Франца-ИосифаСеверный флот ВМФ РоссииРоссийская академия наукРоссия
Рекомендуем
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
РИА
Новости
Георгий Седов на Земле Франца-Иосифа
Участники экспедиции Северного флота хотели разгадать загадку могилы Седова
Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты
Сейсмограф. Архивное фото
В Калифорнии произошло землетрясение
Лента
новостей
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь
Негоцинтия Ефетова
В Крыму открыли новый вид насекомых
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Спиральная галактика NGC 7331 и ее окружение
Ученые нашли "призраков" в невидимых частях галактик
Электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi
Высокомощный аккумулятор на искусственных кристаллах придумали в России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю
Вулкан Богослов (фото 1994 года)
Раскрыта природа странного "ворчания", которое издает подводный вулкан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния