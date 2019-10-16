Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко, заявил его адвокат

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Панамы закрыла дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о легализации доходов, которое было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова, заявил в среду адвокат Порошенко Илья Новиков.

Ранее Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что правоохранители Панамы возбудили уголовное дело и проверяют возможное сокрытие доходов Порошенко.

"Третьего октября этого года первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Портнова против президента Порошенко", - заявил Новиков на брифинге.

По его словам, в заявлении говорилось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. Новиков заявил, что панамские правоохранители провели проверку изложенных в заявлении фактов. Они пришли к заключению, что в заявлении отсутствуют факты, которые бы указывали на причастность Порошенко к легализации доходов. Адвокат добавил, что это решение может быть обжаловано в панамском суде.

Новиков также заявил, что 13 октября панамские правоохранители по заявлению адвокатов Порошенко зарегистрировали дело против Портнова "за подачу заведомо неправдивого заявления о совершении уголовного нарушения".