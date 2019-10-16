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РИА Новости

Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко, заявил его адвокат

11:19 16.10.2019 (обновлено: 11:32 16.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Панамы закрыла дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о легализации доходов, которое было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова, заявил в среду адвокат Порошенко Илья Новиков.
Ранее Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что правоохранители Панамы возбудили уголовное дело и проверяют возможное сокрытие доходов Порошенко.
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"Третьего октября этого года первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Портнова против президента Порошенко", - заявил Новиков на брифинге.
По его словам, в заявлении говорилось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. Новиков заявил, что панамские правоохранители провели проверку изложенных в заявлении фактов. Они пришли к заключению, что в заявлении отсутствуют факты, которые бы указывали на причастность Порошенко к легализации доходов. Адвокат добавил, что это решение может быть обжаловано в панамском суде.
Новиков также заявил, что 13 октября панамские правоохранители по заявлению адвокатов Порошенко зарегистрировали дело против Портнова "за подачу заведомо неправдивого заявления о совершении уголовного нарушения".
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что его ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
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21 августа, 11:51Сказано в эфире
Голуб: дела против Порошенко и Климкина – не только вопрос справедливостиСуд в Киеве обязал возбудить дело против экс-президента Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб высказал мнение, что это тот самый случай, когда желание общества совпало с потребностью новой власти.
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