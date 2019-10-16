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РИА Новости

Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия-Африка

11:16 16.10.2019 (обновлено: 13:08 16.10.2019)
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© AFP 2019 / TONY KARUMBAУхуру Кениата
Ухуру Кениата
© AFP 2019 / TONY KARUMBA
Ухуру Кениата. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата возглавит национальную делегацию на саммите Россия-Африка, в ходе визита в Сочи он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в интервью РИА Новости Временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
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"Кения будет представлена на высшем уровне. Его превосходительство Ухуру Кениата, президент Республики возглавит делегацию в Сочи. Будет двусторонняя встреча с президентом Путиным", - заявила дипломат.
По ее словам, кенийская сторона в ходе встречи планирует обсудить возможное сотрудничество с Россией по реализации национальной программы четырех приоритетов, так называемой "Большой четверки".
"Большая четверка" охватывает сферу всеобщего медицинского обслуживания, сферу продовольственной безопасности, доступного жилья, производства. И по этим направлениям мы будем рассчитывать на расширение сотрудничества с Россией и на увеличение инвестиций", - отметила Мванджала.
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