Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия-Африка

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата возглавит национальную делегацию на саммите Россия-Африка, в ходе визита в Сочи он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в интервью РИА Новости Временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.

Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.

"Кения будет представлена на высшем уровне. Его превосходительство Ухуру Кениата, президент Республики возглавит делегацию в Сочи. Будет двусторонняя встреча с президентом Путиным", - заявила дипломат.

По ее словам, кенийская сторона в ходе встречи планирует обсудить возможное сотрудничество с Россией по реализации национальной программы четырех приоритетов, так называемой "Большой четверки".