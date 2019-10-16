Винни Мванджала: саммит в Сочи откроет новый этап отношений России и Кении

Найроби намерен активизировать сотрудничество с Москвой, в том числе в сфере энергетики, инвестиций в торговлю и сельское хозяйство, важным этапом в этом направлении станет предстоящий в конце октября в Сочи саммит Россия-Африка, заявила Временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала. В интервью РИА Новости она рассказала, кто возглавит национальную делегацию – одну из самых представительных на саммите, смогут ли кенийские авокадо вытеснить конкурентов на российском рынке и поддержала идею организации в Москве марафона с участием рекордсмена Элиуда Кипчоге.

— Кения, в отличие от ряда других стран Африки, в силу разных причин не имела тесных связей с СССР. Если сейчас оценивать двусторонние отношения Москвы и Найроби, можно ли говорить о начале нового этапа и может ли предстоящий саммит Россия-Африка заложить основу для более тесного сотрудничества?

— Как вы знаете, в советский период была иная ситуация, были другие геополитические обстоятельства, а сейчас мир изменился: любая страна в современном мире заинтересована в инвестициях и торговле. Мы хотим роста нашей экономики, а Россия ищет новых торговых партнеров, так что, с нашей точки зрения, предстоящий саммит открывает великолепные возможности, чтобы понять, каковы приоритеты российской внешней политики с точки зрения торговли и инвестиций на Африканском континенте и особенно в Кении. Так что согласна, это новый этап.

— На каком уровне будет представлена Кения на саммите?

— Кения будет представлена на высшем уровне.

— Стоит ли ожидать визита президента Кениаты?

— Да, его превосходительство Ухуру Кениата, президент Республики Кения возглавит делегацию в Сочи.

— Планируются ли переговоры с Путиным? Какие темы будут обсуждаться?

— Да, будет двусторонняя встреча с президентом Путиным. Мы как дипмиссия и как делегация продвигаем на предстоящей встрече повестку так называемых президентских приоритетов — "Большой четверки". Мы обсуждали эти темы на многочисленных форумах с различными российскими инвесторами, "Большая четверка" охватывает сферу всеобщего медицинского обслуживания, сферу продовольственной безопасности, доступного жилья, производства. И по этим направлениям мы будем рассчитывать на расширение сотрудничества с Россией и на увеличение инвестиций.

— А стоит ли ожидать подписания каких–либо соглашений по итогам саммита и двусторонних контактов?

— Да, мы ожидаем, что будет подписано как минимум три соглашения – мы работали над ними все это время. Это меморандум о взаимопонимании (MOU) в сфере туризма, это документ о научном, технологическом и культурном взаимодействии, а также план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кении. Если будут подписаны хотя бы эти соглашения, это уже станет большим шагом в развитии наших двусторонних отношений.

— Говоря о политических консультациях, глава МИД Моника Джума уже была с визитом в РФ, планируется ли ответный визит Лаврова?

— Да, приглашение было передано министру Лаврову, и мы ожидаем, что Россия его примет, мы ожидаем, что такой визит может состояться. О датах говорить пока рано, но чем раньше, тем лучше.

— Вернемся к теме российско-африканского саммита и вообще взаимоотношений Москвы со странами континента. В некоторых экспертных кругах, в основном на Западе, говорится о растущем влиянии России в Африке, там, где в последние годы присутствовали два игрока – США и Китай. Сейчас Россия возвращается на континент и многими это растущее влияние оценивается как угроза. Согласны ли вы с такими оценками и видите ли какую-то угрозу для Кении?

— Мы в Кении не считаем Россию угрозой. Россия была хорошим другом Кении с 1963 года, когда мы открыли наше посольство. Сюда приезжали учиться многие кенийские студенты, они получали высококлассное образование, и это было основой наших отношений на протяжении многих лет. Так же и в годы борьбы за независимость Россия (СССР) играла ключевую роль не только для Кении, но и многих других африканских стран. Сейчас, как я уже говорила, мир меняется и люди концентрируются на экономическом развитии, на инвестициях, на создании рабочих мест и возможностей, и, как мне кажется, Россия в этом также заинтересована. Ведь если вспомнить, президент Путин, говоря о саммите, делал упор не столько и не только на его возможных политических последствиях, но в основном на его инвестиционный и торговый потенциал.

И я думаю, что это хороший знак как для Африки, так и для Кении, так как мы обращаемся к разным партнерам в мире, чтобы помочь нам реализовать повестку "Большой четверки".

— Говоря об инвестициях, Кения – один из главных сельскохозяйственных игроков на континенте, планируете ли вы активизировать контакты с российскими производителями удобрений, например, с "Уралкалием"? Планируются ли инвестиции? И планируется ли подписание каких-либо соглашений на саммите?

— Для Кении любой партнер, который будет способствовать реализации нашей программы "Большая четверка", это хороший партнер. Одна из составляющих этой программы — продовольственная безопасность. Мы не можем больше полагаться на климат. Так что мы должны обеспечить хорошую производительность, урожайность и по приемлемым ценам. Любая российская технология, которая поможет обеспечению нашей продовольственной безопасности, это то, что мы, как посольство, поддерживали. Тем более что Россия – известный игрок в сфере производства удобрений, у вас есть продвинутые технологии. Мы заинтересованы в удобрениях, в том, как обеспечить сохранность продукции. И эти вопросы также будут обсуждаться в Сочи, потому что представители министерства сельского хозяйства также приедут на саммит в составе делегации. У нас есть прозрачные процедуры тендеров, так что любой игрок из России может подать заявку и принять участие в тех или иных проектах. Я как представитель Кении продолжаю активно призывать таких игроков приходить в нашу страну. Это же касается и других сфер: железнодорожного строительства, поставок трубопроводной техники — российские компании приветствуются в Кении, и я призываю их принимать участие в тендерах.

— В России и мире известны кенийские чай и кофе, республика является одним из крупнейших производителей цветов, поставляет их в том числе в Россию. Намерены ли вы наращивать экспорт этих товаров в РФ?

— Мы рассчитываем увеличить сельскохозяйственные поставки в Россию. Сейчас торговый баланс складывается в пользу Москвы, но я думаю, что пришло время, когда российская сторона открыла границы для торговли и могут быть созданы условия, которые станут благоприятны для кенийских производителей, для нашего бизнеса, и поставки, в том числе цветов и чая, могут увеличиться. Кстати, в том, что касается цветов, сейчас экспорт в РФ идет в основном через Европу, что очень дорого. И если мы сможем наладить поставки напрямую из Кении, это будет выгодно не только для нас, но и для России. И я думаю, что Сочи в этом смысле также открывает возможности для переговоров, для B2B контактов. Мы посмотрим, сможем ли мы и здесь достичь каких-либо результатов.

Наши фермеры хотят поставлять цветы напрямую, и мне кажется, что в случае достижения договоренности это отразится и на цене.

Если говорить о других статьях сельхозэкспорта, у нас есть и авокадо, и стручковая фасоль, тропические фрукты. На ваших прилавках я вижу столько много фруктов из других стран, но не из Кении. Это и манго, и апельсины, мы тоже заинтересованы в их экспорте в Россию.

— Каков прогноз по увеличению поставок чая?

— В том что касается поставок, то они до сих пор были не такими большими. Но у нас есть необходимые объемы на домашнем рынке, поэтому мы также рассчитываем на контакты в Сочи, на то, что бизнесмены смогут договориться об увеличениях поставок в Россию, так как запрос здесь существует. Просто на данный момент существуют определенные регуляторные проблемы, которые могут мешать доступу кенийской продукции на российский рынок, нужно работать над их устранением.

— Ранее глава Минстроя Якушев заявил, что РФ может помочь масштабному проекту Kenya Slum Upgrading Programme (KENSUP), идут ли уже какие-то переговоры или это так и осталось идеей?

— Мы ведем консультации с различными игроками и я, как представитель нашей страны в России, выступаю, конечно же, за то, чтобы в этом проекте участвовали российские компании. Я смогла ознакомиться с предложениями российских стройкомпаний, с имеющимися типовыми проектами, какие из них отвечают экологическим требованиям и не наносят вред окружающей среде, какие выгодны с точки зрения стоимости. Мы бы хотели подобные стандарты внедрить и в нашей стране. И форум в Сочи может стать площадкой для обсуждения кооперации в этой сфере. У нас очень большая делегация – это как представители правительства, министерства торговли, так и частного сектора. Наверняка там будет множество российских компаний, так что мы настроены на активный диалог.

— На какой стадии находится обсуждение возможности строительства АЭС в стране? Возможна ли реализация российско-китайского проекта?

— У нас подписан меморандум о взаимопонимании с Росатомом, и там прописаны все условия сотрудничества. Как только возникнет необходимость, когда все будут готовы, то мы можем ожидать какого-либо дальнейшего развития ситуации. Мы обращаемся к России, у которой есть необходимые мощности, технологии, необходимая экспертиза, хотя Кения заинтересована в исследовании и других источников энергии, не только атомной.

— Будут ли представители министерства энергетики в Сочи и возможны ли переговоры с Росатомом?

— Да.

— Правительство Кении признало туризм одним из приоритетных секторов в своей программе развития экономики. Но развитие туризма связано с вопросами безопасности. Какие шаги предпринимаются в этой сфере и контактирует ли Найроби с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом?

— Проблема терроризма – это проблема не только Кении, это международная проблема, подобные теракты могли произойти и в США, и в России, и в Европе. Но в том, что касается обеспечения безопасности туристов, сейчас мы достигли значительного прогресса. Мы самая безопасная страна в регионе. И это отражается в увеличении потока туристов со всего мира. В том, что касается контактов по контртерроризму: мы делаем это и на международном уровне, и в том числе в контакте с Москвой. Когда глава МИД страны Джума была в России, то она обсудила с Лавровым вопрос обмена информаций, разведданными. И сейчас нужно развивать диалог по этому направлению, потому что Россия играет одну из ключевых ролей в Совете Безопасности ООН, а Кения является важным региональным игроком с точки зрения обеспечения региональной безопасности. В этом, кстати, причина, почему атаки совершают на нас, мы становимся мишенью из-за нашей роли в регионе.

— Возможно ли обучение кенийских специалистов в России, может быть, какие-либо программы обмена?

— Да, мы надеемся на такие программы, мы надеемся, что мы расширим возможности для обмена данными. У России есть хорошие технологии, в том числе в сфере разведывательной информации, на что я постоянно обращаю внимание в своей стране.

— Планирует ли Кения новые закупки вооружений у России, помимо уже закупленных ранее вертолетов?

— Этот вопрос я переадресую к нашим военным экспертам, которые приедут в Сочи и будут встречаться с российскими коллегами. Но наши страны проводили учения, в прошлом месяце, например, были учения с использованием вертолетов, так что мы контактируем.

— А будет ли в составе делегации министр обороны?

— Нет. Но будут контакты военных экспертов, экспертов в сфере контртерроризма.

— Ранее вы сказали о возможном соглашении в сфере туризма, какие шаги планирует предпринимать Кения для расширения турпотока из России?

— Для нас важна стратегия, чтобы увеличивать долю российского рынка. Раньше у нас не было большого турпотока из России. Так что подписанием этого меморандума мы должны открыть возможности для увеличения рынка возможностей, чтобы как можно больше туристов из России посетили Кению.

— А если говорить о кенийских туристах, пользуется ли Россия популярностью?

— В целом кенийских туристов в Россию пока приезжает меньше, чем кенийских бизнесменов. И я бы хотела, чтобы число именно туристических посещений выросло, особенно летом, так как температура более комфортная и это прекрасное время года. Так что это тоже задача выстраивания стратегии, которую мы должны начать выполнять с подписанием меморандума. И эта стратегия должна включать себя также вопросы повышения взаимной осведомленности о странах, мы должны больше заниматься, как сейчас говорят, продвижением, чтобы туристы больше узнавали как о Кении, так и о России.

— А о чем бы вы рассказали своим согражданам, которые захотели бы приехать в Россию, что вас впечатлило больше всего?

— Москва – прекрасный город, такой же, как Париж, здесь богатая культурная жизнь, Большой театр… Если говорить о России, то это такая разнообразная страна, здесь сплетено столько культур, столько особенностей, поэтому я не могу выделить какой-то один город. И обо всем этом я рассказываю в Кении, приглашаю приезжать в Россию. А какая кухня!

— Какое, кстати, ваше любимое блюдо?

— Борщ! Особенно зимой. Очень горячий борщ со сметаной.

— К вопросу о продвижении. Недавно знаменитый кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге выбежал марафон из двух часов, поздравляю вашу страну с этим достижением. В России бег сейчас чрезвычайно популярен. Может быть, посольство предложит Кипчоге организовать следующим летом в Москве марафон?