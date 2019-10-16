Суд обязал рассмотреть протест прокуратуры по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть протест Генпрокуратуры против возвращения прокурору дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Передать кассационное представление заместителя генпрокурора вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании президиума Московского городского суда", - решили ВС РФ.

В представлении заместитель генпрокурора указывал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. При этом факт затруднений Масляевой дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела прокурору. Прокурор отмечал, что суд фактически усомнился в реальности выполнения всех условий досудебного соглашения, но не поставил вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела при таких данных, в общем порядке.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.