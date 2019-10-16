Россия и Казахстан готовят соглашение о пропускных пунктах, заявил Бурков

"Сегодня это прорабатывают министерства наших двух государств: с одной стороны - министерство экономики России, а с другой стороны - министерство торговли и интеграции Казахстана. Они готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов. Там рассматривается порядка 30 пунктов, а может быть и больше на протяженности всей казахстанско-российской границы. Мы планируем, что подписание соглашения произойдет 7 ноября в городе Омске на встрече двух президентов", - сказал губернатор.