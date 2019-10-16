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РИА Новости
Омская область

Россия и Казахстан готовят соглашение о пропускных пунктах, заявил Бурков

10:53 16.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 16 окт – РИА Новости. Россия и Казахстан готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе двух стран, сообщил находящийся с визитом в Нур-Султане губернатор Омской области Александр Бурков.
"Если мы видим, что со стороны Казахстана пункты пропуска – это уже современные, оборудованные пункты, где есть по несколько пропускных участков, то, к сожалению, с российской стороны нам остается желать лучшего. К сожалению, в этих пунктах на территории Омской области задержки составляют по шесть и более часов… Речь идет об ускоренной модернизации данных пропускных пунктов", - привели слова Буркова в пресс-службе правительства Омской области.
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Глава региона отметил, что на форуме в Омске планируется подписание соглашения о модернизации пропускных пунктов на границе Казахстана и России.
"Сегодня это прорабатывают министерства наших двух государств: с одной стороны - министерство экономики России, а с другой стороны - министерство торговли и интеграции Казахстана. Они готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов. Там рассматривается порядка 30 пунктов, а может быть и больше на протяженности всей казахстанско-российской границы. Мы планируем, что подписание соглашения произойдет 7 ноября в городе Омске на встрече двух президентов", - сказал губернатор.
XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в Омске 6-7 ноября с участием глав государств двух стран. Общая протяженность границ между Россией и Казахстаном - более 7,5 тысячи километров от Каспийского моря и Урала до Алтайских гор. Протяженность государственной границы с Казахстаном по территории Омской области составляет 1020 километров – это один из самых длинных участков.
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Омская областьКаспийское мореАлександр БурковОмская областьКазахстанЭкономика
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