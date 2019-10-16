На саммите в Сочи встретятся представители минэнерго Кении и Росатома

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители минэнерго Кении прибудут в Сочи в составе делегации на саммит "Россия-Африка", планируются переговоры с "Росатомом", заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.

Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита. Как заявила Мванджала, делегация Кении будет очень представительной, а возглавит ее президент страны Ухуру Кениата.

"Да", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, будут ли представители минэнерго страны в Сочи и планируются ли переговоры с "Росатомом".