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РИА Новости

На саммите в Сочи встретятся представители минэнерго Кении и Росатома

10:30 16.10.2019 (обновлено: 11:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на морской вокзал в Сочи
Вид на морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители минэнерго Кении прибудут в Сочи в составе делегации на саммит "Россия-Африка", планируются переговоры с "Росатомом", заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита. Как заявила Мванджала, делегация Кении будет очень представительной, а возглавит ее президент страны Ухуру Кениата.
"Да", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, будут ли представители минэнерго страны в Сочи и планируются ли переговоры с "Росатомом".
Она напомнила, что ранее кенийская сторона подписала с российской госкорпорацией меморандум о взаимопонимании. "Как только возникнет необходимость, когда все будут готовы, то мы можем ожидать какого-либо дальнейшего развития ситуации. Мы обращаемся к России, у которой есть необходимые мощности, технологии, необходимая экспертиза, хотя Кения заинтересована в исследовании и других источников энергии, не только атомной", - добавила Мванджала.
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15 октября, 10:43РИА Новости
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Ухуру КениатаРосатомСочиРоссияКенияВ мире
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