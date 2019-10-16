В Кении ожидают подписания трех соглашений с Россией на полях форума в Сочи

"Мы ожидаем, что будет подписано как минимум три соглашения – мы работали над ними все это время. Это меморандум о взаимопонимании (MOU) в сфере туризма, это документ о научном, технологическом и культурном взаимодействии, а также план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кении. Если будут подписаны хотя бы эти соглашения, это уже станет большим шагом в развитии наших двусторонних отношений", - сказала дипломат.