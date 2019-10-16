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РИА Новости

В Кении ожидают подписания трех соглашений с Россией на полях форума в Сочи

10:22 16.10.2019 (обновлено: 11:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр СмотровПутешествие с РИА Новости. Кения
Путешествие с РИА Новости. Кения
© РИА Новости / Александр Смотров
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Три соглашения планируются к подписанию по итогам встречи президентов РФ и Кении Владимира Путина и Ухуры Кениаты в Сочи на полях саммита Россия-Африка, заявила РИА Новости временная поверенная в делах республики в России Винни Мванджала.
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"Мы ожидаем, что будет подписано как минимум три соглашения – мы работали над ними все это время. Это меморандум о взаимопонимании (MOU) в сфере туризма, это документ о научном, технологическом и культурном взаимодействии, а также план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кении. Если будут подписаны хотя бы эти соглашения, это уже станет большим шагом в развитии наших двусторонних отношений", - сказала дипломат.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
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