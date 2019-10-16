В Петербурге автомобиль насмерть сбил иерея Феодоровского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил в Красносельском районе Санкт-Петербурга иерея Феодоровского Государева собора Игоря Нарышкина, который перебегал шоссе вне зоны пешеходного перехода, говорится в сообщении храма.

"Трагически погиб иерей Игорь Нарышкин. Смертельная авария произошла вечером 15 октября в Красносельском районе на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. За рулем Hyundai находился 45-летний водитель. Отец Игорь перебегал шоссе вне зоны пешеходного перехода. Пастырь скончался на месте", - сообщает собор на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Собор выражает искренние соболезнования родным и близким Нарышкина.

"За долгие годы служения в Феодоровском Государевом соборе он снискал любовь и уважение прихожан, став для многих духовным отцом и горячим молитвенником. Многие годы он окормлял реабилитационный центр для лиц, страдающих химической зависимостью, "Дом надежды на горе", нес послушания, возложенные на него епископом Царскосельским Маркеллом", - отмечается в сообщении.