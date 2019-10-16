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РИА Новости

В Петербурге автомобиль насмерть сбил иерея Феодоровского собора

10:17 16.10.2019 (обновлено: 12:50 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил в Красносельском районе Санкт-Петербурга иерея Феодоровского Государева собора Игоря Нарышкина, который перебегал шоссе вне зоны пешеходного перехода, говорится в сообщении храма.
"Трагически погиб иерей Игорь Нарышкин. Смертельная авария произошла вечером 15 октября в Красносельском районе на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. За рулем Hyundai находился 45-летний водитель. Отец Игорь перебегал шоссе вне зоны пешеходного перехода. Пастырь скончался на месте", - сообщает собор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собор выражает искренние соболезнования родным и близким Нарышкина.
"За долгие годы служения в Феодоровском Государевом соборе он снискал любовь и уважение прихожан, став для многих духовным отцом и горячим молитвенником. Многие годы он окормлял реабилитационный центр для лиц, страдающих химической зависимостью, "Дом надежды на горе", нес послушания, возложенные на него епископом Царскосельским Маркеллом", - отмечается в сообщении.
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Феодоровский Государев собор - православный храм в пригороде Санкт-Петербурга городе Пушкине на Академическом проспекте у Фермского парка. Приход храма относится к Санкт-Петербургской и Ладожской епархии Русской православной церкви, входит в состав Царскосельского благочиннического округа. Строился в 1909—1912 годы по поручению императора Николая II, освящен 20 августа (2 сентября) 1912 года. С 1933 по 1991 годы храм был закрыт.
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