Эрдоган может посетить Россию до конца октября, заявил Песков

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.