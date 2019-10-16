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РИА Новости

Эрдоган может посетить Россию до конца октября, заявил Песков

09:05 16.10.2019 (обновлено: 09:13 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.
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"Визит может состояться до конца октября", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Дмитрий ПесковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
Популярные комментарии
Зачем? Разве это союзники?! Разве так союзники поступают?! Ведь они объединялись для борьбы с террористами за суверенитет Сирии. А сейчас совместно дербанят ее. Я не поверю, чтобы Турция начала войну без согласия России. ДОГОВОРНЯК. Поверьте, через некоторое время Россия начнет давать отпор и Турции., если она действительно стоит за единство Сирии.
16 октября, 09:45
ВФВладимир Федотов
8228018090
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