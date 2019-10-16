Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T07:14Z
https://ria.ru/20191016/1559834512.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/106830/95/1068309510_0:0:1440:810_1036x0_80_0_0_ff484ad970c51df3d136bf8db4dc1a2a.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде

03:15 16.10.2019 (обновлено: 07:14 16.10.2019)
8378
© NASA / Dr. Alex H Parker, NASA and the SDSSХудожественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
Художественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
© NASA / Dr. Alex H Parker, NASA and the SDSS
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Наблюдения двух расположенных рядом друг с другом нейтронных звезд проводились в августе-сентябре. "При этом во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв", - сказал собеседник агентства.
Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллионах километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
7 октября, 03:00Акценты
Прощай, Солнце: назван срок гибели человечестваСначала Солнце вырастет до размеров красного гиганта и сожжет все планеты. Когда от них останутся только угли, красный гигант начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. Таким будет конец Солнечной системы. Человеку в ней места не останется.
За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Космический зонд, летящий к облаку Оорта
4 октября, 03:00РИА Новости
Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
6444403
Обсудить 2
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Глобальное потепление
Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Лента
новостей
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Полицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет
Спиральная галактика NGC 3717
Опубликован снимок галактики в форме летающей тарелки
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния