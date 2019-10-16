Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным вопрос контроля над Манбиджем

"Вход сил режима в Манбидж для меня не является слишком негативным развитием событий. Потому что в конечном счете это их земли. Но для меня важно, чтобы здесь не остались террористические организации. Мы их спрашиваем: "Останутся террористы или нет?" И уважаемому (президенту РФ Владимиру) Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или режим пусть это обеспечат", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.