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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным вопрос контроля над Манбиджем

00:10 16.10.2019 (обновлено: 02:03 16.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЖители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос контроля над сирийским городом Манбидж, отметив, что не против того, чтобы он был передан сирийским правительственным силам. Его цитирует телеканал NTV.

"Вход сил режима в Манбидж для меня не является слишком негативным развитием событий. Потому что в конечном счете это их земли. Но для меня важно, чтобы здесь не остались террористические организации. Мы их спрашиваем: "Останутся террористы или нет?" И уважаемому (президенту РФ Владимиру) Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или режим пусть это обеспечат", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.

По словам президента Турции, население Манбиджа "на 85-90% состоит из арабов, не курдов". "К нам обращаются местные племена и говорят "придите и спасите нас", - добавил он.
Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье, что договорилась с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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Ситуация на севере Сирии

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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