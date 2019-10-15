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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган высказались за политическое урегулирование в Сирии

23:22 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся во вторник вечером по инициативе турецкой стороны.
Президент РФ Владимир Путин
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"Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве", - говорится в сообщении.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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