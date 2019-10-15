Путин и Эрдоган высказались за политическое урегулирование в Сирии

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся во вторник вечером по инициативе турецкой стороны.
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"Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве", - говорится в сообщении.