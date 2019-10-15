Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T23:47Z
https://ria.ru/20191015/1559832455.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155795/78/1557957833_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a20c9bb91ce5e0be50170b8c1e12df4b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

23:11 15.10.2019 (обновлено: 23:47 15.10.2019)
9444
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства. Кроме того, главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Вчера, 08:48РИА Новости
Курды, американцы и турецкий блицкриг. Что происходит на севере Сирии
Путин и Эрдоган также высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и договорились способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.
Кроме того, Путин пригласил Эрдогана в ближайшие дни посетить Россию с рабочим визитом, турецкий лидер принял приглашение.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары по приграничным сирийским городам, затем последовало наземное наступление.
Американские военнослужащие в Сирии
Вчера, 22:10Война в Сирии
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Власти Сирии расценили эти действия как незаконное вторжение, после чего приняли решение разместить войска на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные силы начали переброску на север и 14 октября вошли в несколько подконтрольных курдам городов.
Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
100431110
Обсудить 4
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииПолитика
Популярные комментарии
С тех пор, как Турция купила наши зенитки, Сирия нам больше не союзник? Ничего личного, просто бизнес?
15 октября, 23:44
Иван Подчикорный
1000111
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Американские военнослужащие в Сирии
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Пассажиры в салоне самолета
Бортпроводники раскрыли свое секретное правило
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией
Купола
Митрополит Пирейский назвал признание "новой церкви" Украины безумием
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния