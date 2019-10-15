Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства. Кроме того, главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.

Путин и Эрдоган также высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и договорились способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

Кроме того, Путин пригласил Эрдогана в ближайшие дни посетить Россию с рабочим визитом, турецкий лидер принял приглашение.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары по приграничным сирийским городам, затем последовало наземное наступление.

Власти Сирии расценили эти действия как незаконное вторжение, после чего приняли решение разместить войска на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные силы начали переброску на север и 14 октября вошли в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.