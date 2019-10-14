Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. Сирийские военные вошли в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, передает ливанский телеканал Сирийские военные вошли в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, передает ливанский телеканал al-Mayadeen

Кроме того, армия Башара Асада подняла флаг над государственными учреждениями в городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, сообщает корреспондент Syria TV.

Также агентство САНА доложило о развертывании подразделений в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией.

© Фото : SANA Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией © Фото : SANA Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией

Позже военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что сирийские военные вошли и в город Айн-Исса на севере Ракки, который ранее контролировали арабо-курдские формирования "Сирийских демократических сил". Подчеркивается, что там находится лагерь, где содержатся семьи боевиков "Исламского государства"* (ИГ*).

От Дамаска официальных заявлений пока не было.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам.

За этим последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска уже начали переброску сил на север страны.

Ранее курдские формирования поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.