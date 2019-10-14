Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. Сирийские военные вошли в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Кроме того, армия Башара Асада подняла флаг над государственными учреждениями в городах Хасеке и Камышли на северо-востоке страны, сообщает корреспондент Syria TV.
Также агентство САНА доложило о развертывании подразделений в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией.
© Фото : SANAСирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
© Фото : SANA
Сирийские военные в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией
Позже военно-полевой источник рассказал РИА Новости, что сирийские военные вошли и в город Айн-Исса на севере Ракки, который ранее контролировали арабо-курдские формирования "Сирийских демократических сил". Подчеркивается, что там находится лагерь, где содержатся семьи боевиков "Исламского государства"* (ИГ*).
От Дамаска официальных заявлений пока не было.
13 октября, 20:10Война в СирииЭрдоган назвал причины присутствия Турции в Сирии
"Источник мира"
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам.
За этим последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.
В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска уже начали переброску сил на север страны.
Ранее курдские формирования поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.