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РИА Новости
Война в Сирии

Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом

22:47 15.10.2019 (обновлено: 23:07 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс отправляется в среду, 16 октября, в столицу Турции Анкару для переговоров по поводу урегулирования ситуации в Сирии, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований и террористов.
"Семнадцатого октября вице-президент Пенс примет участие в двусторонней встрече с президентом Эрдоганом. Во время встречи вице-президент Пенс подтвердит приверженность президента (США Дональда) Трампа сохранению карающих экономических санкций в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование (в Сирии)", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"В Турции вице-президент озвучит приверженность Соединенных Штатов достижению немедленного прекращения огня и условий для урегулирования на основе переговоров", - отмечают в Белом доме.
Сообщается, что в состав делегации войдут госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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В Белом доме подчеркивают, что продолжающееся насилие в регионе "серьезно подрывает кампанию по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, ставит под угрозу гражданское население и религиозные меньшинства и угрожает безопасности всего региона".
Эта поездка в Турцию станет первой для Пенса в качестве вице-президента.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМайк ПенсТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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