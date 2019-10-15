Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс отправляется в среду, 16 октября, в столицу Турции Анкару для переговоров по поводу урегулирования ситуации в Сирии, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований и террористов.

"Семнадцатого октября вице-президент Пенс примет участие в двусторонней встрече с президентом Эрдоганом. Во время встречи вице-президент Пенс подтвердит приверженность президента (США Дональда) Трампа сохранению карающих экономических санкций в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование (в Сирии)", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"В Турции вице-президент озвучит приверженность Соединенных Штатов достижению немедленного прекращения огня и условий для урегулирования на основе переговоров", - отмечают в Белом доме.

Сообщается, что в состав делегации войдут госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В Белом доме подчеркивают, что продолжающееся насилие в регионе "серьезно подрывает кампанию по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, ставит под угрозу гражданское население и религиозные меньшинства и угрожает безопасности всего региона".

Эта поездка в Турцию станет первой для Пенса в качестве вице-президента.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.