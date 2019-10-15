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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

22:10 15.10.2019 (обновлено: 22:17 15.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что США продолжают эвакуировать свои подразделения. Так, военные уже оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и отправились в сторону границы с Ираком.
Вместе с тем правительство Сирии установило контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака.

"Призываем население районов, ранее подконтрольных вооруженным силам США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий", - сказал глава Центра по примирению враждующих сторон.

Бакин добавил, что в городе Ракка и нескольких других населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор местные жители провели митинги против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с Дамаском.
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Курды, американцы и турецкий блицкриг. Что происходит на севере Сирии

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары по приграничным сирийским городам, затем последовало наземное наступление.
Власти Сирии расценили эти действия как незаконное вторжение, после чего приняли решение разместить войска на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные силы начали переброску на север и 14 октября вошли в несколько подконтрольных курдам городов.
Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияРоссияСШАВ мире
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