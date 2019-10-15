В Пентагоне назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. В министерстве обороны США назвали продуктивным состоявшийся во вторник телефонный разговор главы ведомства Марка Эспера с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ситуации в Сирии.
"Могу подтвердить, что сегодня состоялся продуктивный (телефонный) разговор относительно Сирии", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе разговора глав ведомств были обсуждены "вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии".
Предыдущий телефонный разговор, о котором сообщали стороны, состоялся 7 октября.
Ранее на протяжении нескольких лет министры обороны РФ и США не общались между собой, стороны поддерживали контакты на уровне начальников генеральных штабов. Эспер был утвержден на пост министра минувшим летом, Шойгу занимает свой пост с ноября 2012 года.