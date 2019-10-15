В Пентагоне назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера по Сирии

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. В министерстве обороны США назвали продуктивным состоявшийся во вторник телефонный разговор главы ведомства Марка Эспера с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ситуации в Сирии.

"Могу подтвердить, что сегодня состоялся продуктивный (телефонный) разговор относительно Сирии", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе разговора глав ведомств были обсуждены "вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии".

Предыдущий телефонный разговор, о котором сообщали стороны, состоялся 7 октября.