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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх назвал причину появления революционных настроений в XIX веке

21:33 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Москва, 15 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл во вторник сообщил, что ядром революционных настроений, бытовавших в среде российских разночинцев в XIX веке, были выпускники духовных учебных заведений, а семинаристы впоследствии приняли активное участие в трех русских революциях.
"Социологически большинство революционеров – из среднего класса. Разночинцы – это и есть средний класс, они приблизились по уровню образования к аристократии, экономических возможностей не имели, а амбиции – имели. В этой среде и стали развиваться революционные настроения. И ядром этих настроений, как вам ни покажется удивительным, стали выпускники духовных учебных заведений – Добролюбов и прочие", - сказал патриарх Кирилл на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем во вторник в Санкт-Петербургском епархиальном управлении.
Патриарх объяснил это тем, что духовенство не может быть сословным, "не может быть оторвано от общества".
"Если так развивается духовная жизнь в обществе, то духовенство становится частью некоего Гетто – так и произошло XIX веке, именно в этой среде стали развиваться революционные настроения, которые обрушили национальную жизнь посредством трех революций. И в каждой из революций семинаристы принимали самое активное участие", - сказал патриарх Кирилл.
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По мнению главы Русской церкви, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, "потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей". Он также отметил, что движение обновленчества зародилось именно в Петербурге, поскольку "духовенство было заражено либеральной идеей".
Ранее патриарх Кирилл заявил, что либеральная идея "в каком-то смысле греховная", потому что она предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога.
Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург принимает участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929- 1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы был председателем Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
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