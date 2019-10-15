Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Украина попросила Евросоюз усилить санкции против РФ после выборов в Крыму, сообщил во вторник министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования 8 сентября. Победу на выборах в парламент одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – 5. По результатам голосования в крымском парламенте нового созыва Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок.