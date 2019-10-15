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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие войска уйдут из Сирии после завершения операции, заявил Эрдоган

20:07 15.10.2019
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения антитеррористической операции в этом регионе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции - борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - сказал Лаврентьев.
Он затруднился дать прогноз о том, когда это может произойти.
Спецпредставитель президента РФ напомнил позицию России о том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска, что стало бы лучшей гарантией защиты от терактов, исходящих с территории Сирии в отношении Турции.
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