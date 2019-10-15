Турецкие войска уйдут из Сирии после завершения операции, заявил Эрдоган

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения антитеррористической операции в этом регионе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции - борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - сказал Лаврентьев.

Он затруднился дать прогноз о том, когда это может произойти.