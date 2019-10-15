Затулин рассказал, зачем приезжал в Нагорный Карабах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил РИА Новости, что посещал Нагорный Карабах для участия в международной конференции, где выступал за мирное решение карабахской проблемы.

Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

"Я за эти несколько дней прочитал кучу оскорблений в свой адрес как со стороны официальных лиц в Азербайджане, так и со стороны отдельных граждан этой страны... Я участвовал в большой международной конференции, которая называлась "Форум друзей Арцаха". Выступал за мирное решение карабахской проблемы", - сказал Затулин РИА Новости.

"В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегации, в которой были сенаторы Соединённых Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединённых Штатов и так далее (в этой конференции)", - добавил парламентарий.

Депутат также заявил, что его выступление на форуме было сознательно передернуто и ничего негативного об Азербайджане он не говорил, а только выступал за мирное решение карабахской проблемы.