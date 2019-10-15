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РИА Новости

Затулин рассказал, зачем приезжал в Нагорный Карабах

18:56 15.10.2019 (обновлено: 19:27 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил РИА Новости, что посещал Нагорный Карабах для участия в международной конференции, где выступал за мирное решение карабахской проблемы.
Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.
"Я за эти несколько дней прочитал кучу оскорблений в свой адрес как со стороны официальных лиц в Азербайджане, так и со стороны отдельных граждан этой страны... Я участвовал в большой международной конференции, которая называлась "Форум друзей Арцаха". Выступал за мирное решение карабахской проблемы", - сказал Затулин РИА Новости.
"В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегации, в которой были сенаторы Соединённых Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединённых Штатов и так далее (в этой конференции)", - добавил парламентарий.
Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики, расположенное в центре Степанакерта
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Депутат также заявил, что его выступление на форуме было сознательно передернуто и ничего негативного об Азербайджане он не говорил, а только выступал за мирное решение карабахской проблемы.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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