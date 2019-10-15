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РИА Новости

ЕС не согласовал начало переговоров по вступлению со Скопье и Тираной

18:55 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкХан Йоханнес на третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе
Хан Йоханнес на третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Совет министров ЕС не смог согласовать во вторник начало переговоров по вступлению с Албанией и Северной Македонией, решение теперь будет принимать евросаммит, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.
"Сегодня на встрече не было достигнуто конкретного результата. Это не было моментом славы ЕС. Теперь Евросовету предстоит исправлять это. Я хочу извиниться, что мы не смогли найти соглашение. Это было невозможным, хотя большинство стран поддержали уже в третий раз рекомендации ЕК о начале переговоров", - заявил Хан, говоря об итогах обсуждения вопроса о переговорах с Албанией и Северной Македонией.
Представитель финского председательства Титти Туппурайнен заявила журналистам, что две страны проголосовали против, что не позволило достичь консенсуса. Ранее против открытия переговоров выступали Франция и Нидерланды.
Саммит ЕС пройдет 17-18 октября.
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