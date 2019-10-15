ЕС не согласовал начало переговоров по вступлению со Скопье и Тираной

БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Совет министров ЕС не смог согласовать во вторник начало переговоров по вступлению с Албанией и Северной Македонией, решение теперь будет принимать евросаммит, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

"Сегодня на встрече не было достигнуто конкретного результата. Это не было моментом славы ЕС. Теперь Евросовету предстоит исправлять это. Я хочу извиниться, что мы не смогли найти соглашение. Это было невозможным, хотя большинство стран поддержали уже в третий раз рекомендации ЕК о начале переговоров", - заявил Хан, говоря об итогах обсуждения вопроса о переговорах с Албанией и Северной Македонией.