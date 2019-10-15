МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Делегация КНДР 21 октября посетит Совфед, запланированы переговоры спикера Валентины Матвиенко с главой Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили журналистам в пресс-службе СФ.

"В понедельник начнется работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - сообщили в пресс-службе.