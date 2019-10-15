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РИА Новости

Делегация КНДР 21 октября посетит Совфед

18:21 15.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Делегация КНДР 21 октября посетит Совфед, запланированы переговоры спикера Валентины Матвиенко с главой Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили журналистам в пресс-службе СФ.
"В понедельник начнется работа в России парламентской делегации КНДР во главе с председателем Верховного народного собрания по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко", - сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что в рамках визита состоится встреча Матвиенко и Пак Тхэ Сона.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФКНДРРоссияВ мире
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