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РИА Новости

Украинские власти продолжают заигрывать с неонацистами, заявил Грызлов

18:17 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Москва сожалеет, что украинские власти продолжают заигрывать с неонацистами, за прошедшие годы Киев не сделал ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"Мы видим, что за прошедшие годы киевская власть не сделала ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований. Хотя этого напрямую требовали минские обязательства Украины. Напротив, киевская "партия войны" всячески холила и лелеяла неонацистов как свою ударную силу. Результат этой киевской политики сегодня налицо", - сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.
"К сожалению, власть в Киеве пока не проявляет воли, чтобы противодействовать украинским неонацистам. Продолжается заигрывание с националистами, но это заигрывание не может привести ни к чему хорошему", - отметил он.
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