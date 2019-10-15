Украинские власти продолжают заигрывать с неонацистами, заявил Грызлов

"Мы видим, что за прошедшие годы киевская власть не сделала ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований. Хотя этого напрямую требовали минские обязательства Украины. Напротив, киевская "партия войны" всячески холила и лелеяла неонацистов как свою ударную силу. Результат этой киевской политики сегодня налицо", - сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.