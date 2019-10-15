Патриарх Кирилл: нельзя любить Бога и не любить Церковь

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл во вторник после литургии в Александро-Невской лавре напомнил духовенству и верующим о необходимости любить Церковь и привел в пример своего учителя.

"Попечительное отношение к стаду Божию является ярким проявлением любви к самому Христу, учит святой Иоанн Златоуст. Мы знаем, что две самые главные заповеди, о которых Господь говорит нам в Новом Завете — это заповеди о любви к Богу и к ближнему. Слова святого Иоанна Златоуста помогают понять, что не может быть любви к Богу без любви к Церкви, как не может быть любви к Богу без любви к ближнему", - сказал предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что эта заповедь в первую очередь касается священнослужителей, которые должны ее "включить в свое понимание того, что есть служение Церкви". Он привел в пример своего учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), для которого "любовь к Церкви была единственной любовью в жизни".

"Что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, будь то внешнецерковная деятельность, которой он руководил, управление Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской епархией, общение с внешними людьми, далекими от Церкви - все это он делал не во имя своего благополучия, не ради карьеры, не ради желания стать известным и популярным, но во имя любви к Церкви, а значит, во имя любви к Господу", - подытожил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург принимает участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.