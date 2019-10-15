Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T18:11Z
https://ria.ru/20191015/1559823899.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/29/1559772903_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9c6b5e57c799159aac38795407f7587e.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: нельзя любить Бога и не любить Церковь

18:11 15.10.2019
417
© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл во вторник после литургии в Александро-Невской лавре напомнил духовенству и верующим о необходимости любить Церковь и привел в пример своего учителя.
"Попечительное отношение к стаду Божию является ярким проявлением любви к самому Христу, учит святой Иоанн Златоуст. Мы знаем, что две самые главные заповеди, о которых Господь говорит нам в Новом Завете — это заповеди о любви к Богу и к ближнему. Слова святого Иоанна Златоуста помогают понять, что не может быть любви к Богу без любви к Церкви, как не может быть любви к Богу без любви к ближнему", - сказал предстоятель Русской церкви.
Патриарх Кирилл отметил, что эта заповедь в первую очередь касается священнослужителей, которые должны ее "включить в свое понимание того, что есть служение Церкви". Он привел в пример своего учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), для которого "любовь к Церкви была единственной любовью в жизни".
"Что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, будь то внешнецерковная деятельность, которой он руководил, управление Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской епархией, общение с внешними людьми, далекими от Церкви - все это он делал не во имя своего благополучия, не ради карьеры, не ради желания стать известным и популярным, но во имя любви к Церкви, а значит, во имя любви к Господу", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург принимает участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929- 1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы был председателем Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
Митрополит Никодим на службе в Троице-Сергиевой Лавре
Вчера, 11:03Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл в Петербурге почтит память своего учителя
191820531
Обсудить 7
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваИерусалимСанкт-Петербургрелигия
Популярные комментарии
Бог не нуждается в посредничестве для контакта с человечеством. Человеку не нужен посредник для обращения к Богу. Разве не так? Верующие со мной согласятся. Xотя с выводом из этого, что церковь-посредник явно тут лишний, они почему-то не согласны. Любая церковь от синагоги и мечети до буддийскиx и саентологии - паразитирование на Вере в Бога.
15 октября, 18:19
greytankist111
1700102
В атеистическом государстве с любовью всё было нормально. Депопуляции не было.
15 октября, 18:18
vvab6
1100001
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал либерализм "в каком-то смысле" греховной идеей
РИА
Новости
Софийский собор в Киеве
Греческий митрополит предложил провести собор по "новой церкви" Украины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх назвал причину появления революционных настроений в XIX веке
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Глава МИД Франции заявил, что без SDF не было бы победы над ИГ*
Лента
новостей
Митрополит Никодим на службе в Троице-Сергиевой Лавре
Патриарх Кирилл в Петербурге почтит память своего учителя
Анна Кузнецова
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни
Борис Грызлов
Неонацисты хотят захватить Петровское и Золотое в Донбассе, заявил Грызлов
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Депутат оценил заявление о возможной причастности России к акциям Тунберг
Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Грызлов рассказал о срыве разведения сил в Донбассе по вине Украины
Врачи во время операции
Итальянские врачи впервые в мире совершили пересадку позвонков
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния