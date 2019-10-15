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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Греческий митрополит предложил провести собор по "новой церкви" Украины

18:10 15.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости. Необходимо провести новый собор Элладской православной церкви по автокефалии "новой церкви" Украины, вся ответственность за ситуацию в Элладской церкви в связи с разногласиями по этому вопросу теперь лежит лично на архиепископе Афинском и всей Греции Иерониме, заявил митрополит Кифирский Серафим РИА Новости.
Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
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Семь митрополитов предлагали отложить решение, говорится в пресс-релизе собора, опасаясь раскола в греческой церкви. Некоторые митрополиты указали на нарушение церковных канонов и объявили недействительной саму автокефалию, выданную раскольникам в украинской церкви. В обсуждении участвовали 33 архиерея. На соборе присутствовали 69 митрополитов, всего в греческой церкви 81 митрополит. Решение собора повторяет решения Постоянного Синода церкви, принятые в августе.
По мнению митрополита Кифирского Серафима, признание ПЦУ Элладской церковью может вызвать беспорядки. Итоги архиерейского собора Элладской церкви, прошедшего 12 октября, могут иметь различные толкования, а для греческой церкви украинская проблема превращается в сложное уравнение, заявил он. Митрополит повторил, что собор не принял решения о признании ПЦУ, передав все прерогативы по этому вопросу архиепископу Иерониму.
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"Мы не приняли решение. Если теперь, после этого обсуждения, архиепископ собирается упомянуть (Епифания, "предстоятеля ПЦУ" - ред.) или двигаться дальше, он берет на себя всю ответственность. Были услышаны позитивные и негативные мнения по автокефалии, но многие не высказались. Те, кто не выступил, имеют свои оговорки. Это не дает ему возможности двигаться дальше. Мы сейчас с перехваченным дыханием", - сказал митрополит.
Он выразил опасения по поводу обострения ситуации после совместной литургии Иеронима и патриарха Константинопольского Варфоломея в Салониках 19 октября и возможного поминовения Епифания, который, возможно, будет там. Поминовение будет означать официальное признание автокефалии для Украины.
"Мы обеспокоены тем, что ситуация обострится и, надеюсь, мы не дойдем до этого. Если через несколько дней, когда у них будет совместная литургия в Салониках, они назовут Епифания, я боюсь, что будет обострение", - сказал митрополит, отметив, что опасается кровопролития.
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Он вновь повторил, что на архиерейском соборе не было голосования.
"Нас точно 11 человек, которые не хотят, чтобы вопрос автокефалии шел дальше. Мы говорим, что должен быть проведен новый архиерейский собор. Мое предложение состояло в том, чтобы весь материал, который есть у Синода, был передан собору, чтобы увидеть, существует ли такое упорство. Лично я бы ни с чем не согласился в вопросе признания автокефалии", - сказал митрополит.
В то же время он высказало опасения эксцессов на Святой Горе во время поездки туда патриарха Варфоломей 19-22 октября.
"За" только четыре монастыря, остальные не согласны с признанием", - сказал митрополит Серафим.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСалоникиАфиныУкраинаВ мире
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