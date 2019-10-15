ВС Якутии не поддержал апелляцию "Алросы" по делу о загрязнении рек

ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии отклонил апелляцию "Алросы" на решение Мирнинского райсуда о признании компании нарушившей правила охраны рек Ирелях и Малая Ботуобуя, которые были загрязнены в результате размытия дамб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минэкологии региона Анна Налимова.

В августе 2018 года ливни и прорыв дамбы "Алросы" на ручье Таборный спровоцировали размытие дамбы на Иреляхском водохранилище в Якутии. Загрязненные воды с полигонов месторождения "Иреляхская россыпь" попали в реки Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй и Сунтар.

Во вторник Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу "Алросы" на решение Мирнинского районного суда и постановление Мирнинского госкомитета экологического надзора о признании компании виновной в нарушении правил охраны рек.

"Решение судьи Мирнинского районного суда С.Ж. Ивановой и постановление Мирнинского комитета государственного экологического надзора оставлены в силе, доводы представителей АК "Алроса" (ПАО), изложенные в апелляционной жалобе, судьей Верховного суда республики Саха (Якутия) Матвеевой М.К. не поддержаны", - сказала Налимова.

В свою очередь в пресс-службе "Алросы" отметили: "Конкретные причины, по которым Верховный суд республики Саха (Якутия) принял такое решение, нам пока неизвестны, поскольку была объявлена только резолютивная часть решения... "Алроса" не согласна с указанным решением и намерена его обжаловать в кассационном суде общей юрисдикции".

Компания считает, что причиной происшествия на прииске "Ирелях" явились не какие-либо действия или бездействие компании, а аномальный ливневый паводок .