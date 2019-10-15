Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T18:06Z
https://ria.ru/20191015/1559823471.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

ВС Якутии не поддержал апелляцию "Алросы" по делу о загрязнении рек

18:06 15.10.2019
176
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии отклонил апелляцию "Алросы" на решение Мирнинского райсуда о признании компании нарушившей правила охраны рек Ирелях и Малая Ботуобуя, которые были загрязнены в результате размытия дамб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минэкологии региона Анна Налимова.
В августе 2018 года ливни и прорыв дамбы "Алросы" на ручье Таборный спровоцировали размытие дамбы на Иреляхском водохранилище в Якутии. Загрязненные воды с полигонов месторождения "Иреляхская россыпь" попали в реки Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй и Сунтар.
Во вторник Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу "Алросы" на решение Мирнинского районного суда и постановление Мирнинского госкомитета экологического надзора о признании компании виновной в нарушении правил охраны рек.
"Решение судьи Мирнинского районного суда С.Ж. Ивановой и постановление Мирнинского комитета государственного экологического надзора оставлены в силе, доводы представителей АК "Алроса" (ПАО), изложенные в апелляционной жалобе, судьей Верховного суда республики Саха (Якутия) Матвеевой М.К. не поддержаны", - сказала Налимова.
В свою очередь в пресс-службе "Алросы" отметили: "Конкретные причины, по которым Верховный суд республики Саха (Якутия) принял такое решение, нам пока неизвестны, поскольку была объявлена только резолютивная часть решения... "Алроса" не согласна с указанным решением и намерена его обжаловать в кассационном суде общей юрисдикции".
Компания считает, что причиной происшествия на прииске "Ирелях" явились не какие-либо действия или бездействие компании, а аномальный ливневый паводок .
В апреле этого года власти Якутии утвердили программу "Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы", в рамках которой станции забора и очистки воды построят в 24 населенных пунктах республики. Предварительный объем финансирования программы на 5 лет составит 1,937 миллиарда рублей, из которых 833 миллиона ‒ средства АК "Алроса".
Уникальный алмаз-матрешка добыт в Якутии
4 октября, 14:58РИА Новости
В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку
300001
Обсудить 0
АлросаЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция должна прекратить операцию в Сирии, заявили Джонсон и Столтенберг
РИА
Новости
Военная техника украинской армии
ДНР призвала ОБСЕ повлиять на Киев для возобновления отвода сил в Донбассе
Виды Москвы
Эксперт оценил роль России в урегулировании конфликта в Персидском заливе
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружения тела мужчины на улице Большая Полянка в Москве
В Подольске призывник покончил с собой накануне отправки в армию
Лента
новостей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В МИД ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе
Украинский военный
Украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Делегация КНДР 21 октября посетит Совфед
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Следующее заседание контактной группы по Донбассу состоится 29 октября
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
В Госдуме прокомментировали идею создать в России "экономические суды"
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи
Россия готова оказать содействие ОАЭ в развитии атомной генерации
Лев Пономарев
Движение "За права человека" намерено оспаривать требование о ликвидации
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Премьер Белоруссии раскритиковал чиновников из-за ситуации с экспортом
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото
Источник сообщил о гибели семерых афганских военных при крушении вертолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
Лента новостейМолния