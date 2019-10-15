Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство обороны России Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии.

Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября. На ней под контролем сирийской армии находятся Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, три моста (один из них железнодорожный) и две ГЭС.

© Минобороны РФ Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019 © Минобороны РФ Справка по обстановке в Сирии на 15 октября 2019

Манбидж — крупный город в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь же в него вошли сирийские правительственные силы.

После начала операции "Источник мира" СМИ писали, что турки и лояльная им сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж, но осведомленные источники РИА Новости эту информацию опровергали.

Сейчас линию соприкосновения правительственных войск и турецкой армии в этом районе патрулирует российская военная полиция.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

В тот же день турецкая авиация нанесла воздушные удары по приграничным сирийским городам, затем последовало наземное наступление.

Власти Сирии расценили эти действия как незаконное вторжение, после чего приняли решение разместить войска на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные силы начали переброску на север и 14 октября вошли в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов.