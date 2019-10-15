Во дворце в Царском Селе воссоздадут личные комнаты Екатерины II

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Личные комнаты императрицы Екатерины II планируется воссоздать в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, сообщает Государственный музей-заповедник "Царское Село".
Масштабный проект "Екатерина II. Личное пространство" предполагает воссоздание внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Проект планируется реализовать в 2019-2023 годах.
Восемь уникальных интерьеров - Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты – были созданы в XVIII веке Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги и стали шедеврами эпохи классицизма. В их отделке использовались цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Эти помещения были личными апартаментами императрицы Екатерины II, их убранство было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.
ГМЗ "Царское Село" уже объявил конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.
"Уже в этом году мы приступим к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала – предполагаем завершить их в декабре 2022-го. Параллельно будем разрабатывать документацию для воссоздания еще трех интерьеров, в том числе Китайского зала", - отметила директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что предстоят уникальные по уровню сложности реставрационные работы, поиск решений и методов воссоздания различных элементов декора. Сначала эти методы будут отработаны в реставрационных мастерских.
Зубовский флигель Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца реконструирован в 1779-1780 годах по проекту архитектора Юрия Фельтена. На втором этаже Екатерина II оформила для себя личную половину, пригласив для работы над интерьерами шотландского архитектора Чарльза Камерона. Каждое помещение для Екатерины II в Новом (Зубовском) флигеле он задумывал не похожим на другие.