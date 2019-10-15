Во дворце в Царском Селе воссоздадут личные комнаты Екатерины II

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Личные комнаты императрицы Екатерины II планируется воссоздать в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, сообщает Государственный музей-заповедник "Царское Село".

Масштабный проект "Екатерина II. Личное пространство" предполагает воссоздание внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Проект планируется реализовать в 2019-2023 годах.

Восемь уникальных интерьеров - Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты – были созданы в XVIII веке Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги и стали шедеврами эпохи классицизма. В их отделке использовались цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Эти помещения были личными апартаментами императрицы Екатерины II, их убранство было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.

ГМЗ "Царское Село" уже объявил конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.

"Уже в этом году мы приступим к работам по восстановлению утраченной отделки пяти интерьеров: Синего, Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни и Купольного зала – предполагаем завершить их в декабре 2022-го. Параллельно будем разрабатывать документацию для воссоздания еще трех интерьеров, в том числе Китайского зала", - отметила директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что предстоят уникальные по уровню сложности реставрационные работы, поиск решений и методов воссоздания различных элементов декора. Сначала эти методы будут отработаны в реставрационных мастерских.