Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и объяснила, как их следует выбирать, пишет " Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и объяснила, как их следует выбирать, пишет " Вечерняя Москва ".

Диетолог назвала сухофрукты "концентратом", ведь в них содержится гораздо больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах. Но и содержание сахара в них значительно выше. Поэтому употреблять их необходимо в умеренных количествах.

Наиболее полезными врач назвала чернослив и черный изюм.

Соломатина отметила высокое содержание в сухофруктах магния и калия. Последний способствует выведению излишков жидкости из организма и укреплению сосудов.

"Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага — мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности", — рассказала Соломатина.

По ее словам, варить из сухофруктов компот не стоит, но обязательно нужно вымыть перед употреблением негорячей водой.

Врач также обратила внимание на внешний вид продуктов: не стоит покупать курагу, финики или чернослив, которые выглядят слишком "красиво". Это, в частности, касается слишком ярких или блестящих сухофруктов. Такие признаки могут указывать на обработку продукта сернистым газом, парафином или маслом.