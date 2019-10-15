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РИА Новости

Диетолог назвала самые полезные сухофрукты

17:41 15.10.2019 (обновлено: 18:11 15.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа орехов и сухофруктов
Продажа орехов и сухофруктов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа орехов и сухофруктов. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и объяснила, как их следует выбирать, пишет "Вечерняя Москва".
Диетолог назвала сухофрукты "концентратом", ведь в них содержится гораздо больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах. Но и содержание сахара в них значительно выше. Поэтому употреблять их необходимо в умеренных количествах.
Наиболее полезными врач назвала чернослив и черный изюм.
Соломатина отметила высокое содержание в сухофруктах магния и калия. Последний способствует выведению излишков жидкости из организма и укреплению сосудов.
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"Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушеный чернослив имеет слабительный эффект, курага — мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности", — рассказала Соломатина.
По ее словам, варить из сухофруктов компот не стоит, но обязательно нужно вымыть перед употреблением негорячей водой.
Врач также обратила внимание на внешний вид продуктов: не стоит покупать курагу, финики или чернослив, которые выглядят слишком "красиво". Это, в частности, касается слишком ярких или блестящих сухофруктов. Такие признаки могут указывать на обработку продукта сернистым газом, парафином или маслом.
"Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. Но на них не должно быть плесени", — предупредила эксперт.
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