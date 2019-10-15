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РИА Новости

Токаев поручил усилить аналитическую работу для укрепления позиций в ЕАЭС

16:51 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 15 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости усиления аналитической работы, направленной на укрепление позиций республики на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба главы государства.
"По мнению Касым-Жомарта Токаева, развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Президент считает необходимым усиление аналитической работы с целью укрепления позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок", - говорится в пресс-релизе по итогам совещания.
На заседании Токаев заявил, что для экономической модернизации страны крайне важным вопросом является привлечение инвестиций.
"Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы – узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне", - подчеркнул президент, которого цитирует пресс-служба.
Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, а также использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.
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"У нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают три оператора: Национальная палата предпринимателей "Атамекен", национальная компания KazakhExport и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в "единое окно". Я поручал правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения", - сказал президент.
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзКазахстанЭкономика
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