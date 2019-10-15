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РИА Новости

Российский МИД призвал дать оценку неонацистским акциям на Украине

16:42 15.10.2019 (обновлено: 17:03 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. МИД РФ призывает ООН, ОБСЕ, СЕ и партнеров по "нормандскому формату" дать принципиальную оценку неонацистским акциям на Украине и побудить Киев к противодействию таким тенденциям.
"Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по "нормандскому формату" дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечет МИД РФ, состоявшееся 14 октября в Киеве празднование годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, прославившейся в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями разных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков, стало "очередным проявлением неонацизма и ксенофобии".
"Радикальные организации устроили шествия с нацистской символикой, сопровождавшиеся агрессивными лозунгами и прославлением гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича. К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", - пояснили в ведомстве.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
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Отмечается, что в этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Кроме того, в ведомстве отметили, что открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца".
"Вызывает разочарование, что подобные проявления не получают должной оценки ни украинского руководства, ни международного сообщества. Более того, накануне шествий премьер-министр Украины А. Гончарук (Алексей Гончарук - ред.) выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы. Никак не реагируют на националистические настроения на Украине ее западные покровители, в том числе вовлеченные в мирный процесс на востоке страны", - добавили в ведомстве.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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