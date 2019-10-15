Страны Запада финансируют акции Тунберг, заявили в Совфеде

Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предположения, что Россия финансирует акции шведской эко-активистки Греты Тунберг, похожи на попытку западных стран приписать Москве собственные действия, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен ранее призвал выяснить, исключает ли Европейская комиссия возможность того, что Россия может финансировать проходящие в Европе климатические акции, в том числе инициативы Тунберг.

"Очень похоже на элементы гибридной войны, когда собственные действия приписываются другой стороне. Мы искренни в своих экологических устремлениях. И, напротив, склонны видеть в некоторых истерических акциях вполне социально-экономический и проплаченный смысл", - заявил Морозов.