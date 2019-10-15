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РИА Новости

Страны Запада финансируют акции Тунберг, заявили в Совфеде

16:10 15.10.2019 (обновлено: 16:49 15.10.2019)
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© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предположения, что Россия финансирует акции шведской эко-активистки Греты Тунберг, похожи на попытку западных стран приписать Москве собственные действия, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен ранее призвал выяснить, исключает ли Европейская комиссия возможность того, что Россия может финансировать проходящие в Европе климатические акции, в том числе инициативы Тунберг.
"Очень похоже на элементы гибридной войны, когда собственные действия приписываются другой стороне. Мы искренни в своих экологических устремлениях. И, напротив, склонны видеть в некоторых истерических акциях вполне социально-экономический и проплаченный смысл", - заявил Морозов.
"Экология увы, становится инструментом за мировое господство. Но это не наш выбор", - сказал сенатор.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
7 октября, 14:15РИА Новости
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Грета ТунбергОлег МорозовСовет Федерации РФВ мире
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