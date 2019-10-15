Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T16:03Z
https://ria.ru/20191015/1559817823.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149063/42/1490634299_0:84:3938:2299_1036x0_80_0_0_9784f1938f8cf6d1e82444379b957d69.jpg
РИА Новости

Помощник зампреда СФ: Британии интересна концепция по Персидскому заливу

16:03 15.10.2019
178
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Британский посол в Москве Лори Бристоу заинтересовался российской концепцией безопасности в Персидском заливе, заявил помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ситуация в районе Персидского залива в последнее время осложнилась из-за нескольких инцидентов с торговыми судами и после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"На прошлой неделе ко мне запросился посол Великобритании в Москве именно по этому вопросу. Мы встречались с ним, и он сказал, что Великобритания заинтересовалась нашей концепцией безопасности", - заявил Бакланов на круглом столе "Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ: взаимное сотрудничество и региональная безопасность".
В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
3 октября, 18:22РИА Новости
Путин призвал создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива
601000
Обсудить 0
Персидский заливСовет Федерации РФСаудовская АравияВеликобританияОАЭРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Страны Запада финансируют акции Тунберг, заявили в Совфеде
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
Российский МИД призвал дать оценку неонацистским акциям на Украине
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Страны ЕС запросили в СБ ООН обсуждение операции в Сирии, сообщил источник
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Лента
новостей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин рассказал, как космос помогает раскрывать преступления в России
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ вновь ухудшил прогнозы по экономике Китая на 2019-2020 годы
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
Сирийская армия закрепляется в окрестностях Манбиджа
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Папка с логотипом ФСИН РФ
Во Франции задержали бывшего замначальника Центра связи ФСИН Щетинина
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
Косово. Вид на Приштину
Власти Косово отозвали заявку на вступление в Интерпол
Полиция Израиля
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
Тактические военные учения в ЛНР
В ЛНР предотвратили утечку информации о стратегически важных объектах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Лента новостейМолния