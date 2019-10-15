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РИА Новости

РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае

15:43 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов"Ласточка"
Ласточка
© РИА Новости / Максим Блинов
"Ласточка". Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. "Российские железные дороги" планируют пустить скоростные электропоезда "Ласточка" еще по двум маршрутам в Пермском крае, сообщил во вторник начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.
Заявление Колесникова прозвучало в ходе рабочего совещания с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрием Пеговым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Во время встречи было отмечено, что год назад в Пермском крае были запущены поезда "Ласточка".
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"У нас очень динамично получилось начать проект курсирования "Ласточек" в направлении Кунгура и Верещагино и развить этот проект - в текущем году мы продлили маршрут до Кишерти, появились вторые пары. Есть четкое понимание развития. Мы обсуждаем направление Чусового и Краснокамска, что очень важно для города Перми", - отметил Колесников.
По данным правительства Пермского края, на данный момент два состава "Ласточек" по пять вагонов курсируют в двух направлениях – из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. За минувший год пассажиропоток на данных направлениях увеличился на 30%.
Как уточняют в пресс-службе губернатора и правительства региона, новый маршрут следования "Ласточки" до Краснокамска может быть открыт уже в следующем году.
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