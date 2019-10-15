В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
По данным следствия, Мыльников, Егор Лесных и Максим Мартинцов на улице Рождественка повалили на землю сотрудника Росгвардии и "нанесли ему удары ногами".
Лесных и Мартинцова задержали накануне.
В СК подчеркнули, что противоправные действия подтверждаются свидетелями, а также видеозаписями с места событий.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях