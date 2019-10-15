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РИА Новости

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

15:25 15.10.2019 (обновлено: 15:56 15.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В СК уточнили, что ранее следователи устанавливали местонахождение фигуранта. Его обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Кадры нападений на сотрудников Росгвардии во время июльских беспорядков
14 октября, 15:39РИА Новости
СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве
По данным следствия, Мыльников, Егор Лесных и Максим Мартинцов на улице Рождественка повалили на землю сотрудника Росгвардии и "нанесли ему удары ногами".
Лесных и Мартинцова задержали накануне.
В СК подчеркнули, что противоправные действия подтверждаются свидетелями, а также видеозаписями с места событий.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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РосгвардияМосковская городская думаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
да так и надо, по одному, потихоньку, без суеты.. Молодцы
15 октября, 16:39
Александр Русский
4600017
правильно, тошнит уже от вседозволенности и демократии, власть должна себя защищать, и нас тоже ...
15 октября, 17:22
Уланов Андрей Уланов
2600016
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