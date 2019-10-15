В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.