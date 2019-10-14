В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае, Владимире Емельянове, имена еще двоих не называются.

Они проходят по июньскому эпизоду и подозреваются в применении насилия к представителям власти.

По словам Петренко, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов, "действуя группой", напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил ногой другого силовика.

В свою очередь, Баршай толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, а Емельянов, по версии следствия, силой удерживал другого представителя власти, мешая ему выполнять обязанности.

"Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий", — добавили в ведомстве.

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Четверо задержаны, двоим — чьи имена не разглашаются — удалось скрыться. Дома у новых фигурантов прошли обыски.

В ближайшее время им предъявят обвинение, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.