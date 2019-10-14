В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае, Владимире Емельянове, имена еще двоих не называются.
Они проходят по июньскому эпизоду и подозреваются в применении насилия к представителям власти.
По словам Петренко, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов, "действуя группой", напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил ногой другого силовика.
В свою очередь, Баршай толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, а Емельянов, по версии следствия, силой удерживал другого представителя власти, мешая ему выполнять обязанности.
"Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий", — добавили в ведомстве.
Четверо задержаны, двоим — чьи имена не разглашаются — удалось скрыться. Дома у новых фигурантов прошли обыски.
В ближайшее время им предъявят обвинение, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.
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