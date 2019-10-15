В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за странный внешний вид во время поездки в зону проведения военной операции в Донбассе.

Один из пользователей опубликовал снимок главы государства, на котором видно, что Зеленский надел бронежилет без бронированных пластин.

"Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте, так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?" — отметил автор поста.

В комментариях также посчитали экипировку президента нелепой и стали придумывать объяснения этой неловкой ситуации.

Андрей Афанасенко . "Это нанобронеплиты, ты не понимаешь", — пошутил

Tamilax Chotchalari . "Плитоноска с плитами, поди, тяжелая? А он маленький, худенький — не поднимет!" — поиронизировал

Олександр Сурков . "Пустая плитоноска — главный признак военного лоховства", — написал