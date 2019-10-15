В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за странный внешний вид во время поездки в зону проведения военной операции в Донбассе.
Один из пользователей опубликовал снимок главы государства, на котором видно, что Зеленский надел бронежилет без бронированных пластин.
"Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте, так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс шоу?" — отметил автор поста.
В комментариях также посчитали экипировку президента нелепой и стали придумывать объяснения этой неловкой ситуации.
"Это нанобронеплиты, ты не понимаешь", — пошутил Андрей Афанасенко.
"Плитоноска с плитами, поди, тяжелая? А он маленький, худенький — не поднимет!" — поиронизировал Tamilax Chotchalari.
"Пустая плитоноска — главный признак военного лоховства", — написал Олександр Сурков.
"Как корове седло", — отметила Галина Ткаченко.
14 октября, 21:09РИА НовостиУ Владимира Зеленского упал рейтинг