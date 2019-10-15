Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии

Председатель правительства РФ Дмитрий проводит совещание об исполнении поручений президента РФ и правительства РФ

ГОРКИ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений президента и правительства раскритиковал "бесконечный бюрократический поток информации".

В частности, обсуждался вопрос об определении границ приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, аэропорт Шереметьево разработал принципы зонирования, "они оптимальны, всех удовлетворяют, могут быть утверждены хоть завтра".

При этом во Внуково, по словам столичного градоначальника, за основу взяли совсем другие подходы и нормативные акты.

"В результате накрывается (санитарной зоной. - Прим. ред.) <...> две трети территории Подмосковья и половина территории Москвы, на которых прекращается всякая инвестиционная деятельность", - пожаловался Собянин.

Выслушав докладчиков, Медведев заключил, что сейчас "каждый выбирает себе правил по душе", и именно поэтому необходима "регуляторная гильотина".

"<...> Каждое ведомство по-своему право, хозяйствующий субъект соблюдает те или иные правила, причем вне зависимости от того, что хозяйствующие субъекты одним и тем же занимаются <...>. Это полное безобразие", - заключил глава кабмина.