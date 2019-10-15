Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:48Z
https://ria.ru/20191015/1559814714.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/56/1559815651_0:781:2250:2047_1036x0_80_0_0_0989187537670a65ef3cff90b6a10264.jpg
РИА Новости

Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии

15:08 15.10.2019 (обновлено: 15:48 15.10.2019)
220
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий проводит совещание об исполнении поручений президента РФ и правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий проводит совещание об исполнении поручений президента РФ и правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений президента и правительства раскритиковал "бесконечный бюрократический поток информации".
В частности, обсуждался вопрос об определении границ приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, аэропорт Шереметьево разработал принципы зонирования, "они оптимальны, всех удовлетворяют, могут быть утверждены хоть завтра".
При этом во Внуково, по словам столичного градоначальника, за основу взяли совсем другие подходы и нормативные акты.
"В результате накрывается (санитарной зоной. - Прим. ред.) <...> две трети территории Подмосковья и половина территории Москвы, на которых прекращается всякая инвестиционная деятельность", - пожаловался Собянин.
Выслушав докладчиков, Медведев заключил, что сейчас "каждый выбирает себе правил по душе", и именно поэтому необходима "регуляторная гильотина".
"<...> Каждое ведомство по-своему право, хозяйствующий субъект соблюдает те или иные правила, причем вне зависимости от того, что хозяйствующие субъекты одним и тем же занимаются <...>. Это полное безобразие", - заключил глава кабмина.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. В ближайший год правительство планирует подготовить законопроекты, которые лягут в основу новой системы контроля и вступят в силу 1 января 2021 года.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
20 августа, 12:26РИА Новости
Титов указал на недочеты в законопроектах о "регуляторной гильотине"
121202
Обсудить 2
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Лента
новостей
Статуя Фемиды
Источник: суд над россиянкой в Кувейте отложили из-за отвода судей
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в центральной России
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Энергетика, космос и туризм: о чем говорил Путин на переговорах в ОАЭ
Вид на город Грозный
Помощник Кадырова прокомментировал сообщения о кадровых изменениях в Чечне
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Полиция
Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
Лента новостейМолния